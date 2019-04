“Kachinari” vjen me “Forevermore” në Sheshin “Skënderbej”

Ju sugjerojme

Intervistoi: Mirgen Çela

Muzikën e filloi në moshë të vogël, por tashmë prej disa vitesh është bërë pjesë e tregut muzikor në Shqipëri. Me shumë talent dhe vullnet, Gjergj Kaçinari ia ka dalë mbanë të depërtojë te dëgjuesit e muzikës “Rock” në vend. Sipas tij muzika që ai luan ka një shpërndarje shumë më të vogël se ajo që masa pëlqen, dhe sigurisht është e vështirë të edukosh dhe kultivosh te njerëzit një rrymë muzikore për të cilën nuk janë të informuar. Në një intervistë për Gazetën Mapo, Kaçinari tregoi hapat e tij të parë si nisi muzikën deri te suksesi që ka arritur sot, ndër të tjera ekskluzivisht për MAPO Gjergji foli rreth projektit të tij më të fundit “Forevermore”, një këngë të cilën do ta promovojë më 27 Prill, në një koncert në Sheshin “Skënderbej”.

Si nisi Gjergji të merret me muzikë, ishte ky një pasion apo dikush nga familja ju inspiroi?

Mjedisi ku ndodhesha ishte i rrethuar, i mbushur me muzikë. Instrumenta, studio, këngë, kaseta, gjithçka rreth muzikës, pra s’kisha nga të shkoja tjetër.

Sa të vështirë e kishe të bëheshe pjesë e tregut muzikor në Shqipëri?

Muzika që unë bëj ka një shpërndarje shumë më të vogël se ajo që masa pëlqen dhe sigurisht është shumë e vështirë të edukosh e të kultivosh te njerëzit një rrymë për të cilën s’ka informacion.

Si është të jesh djali i Alfred Kaçinarit, sa ju favorizon kjo gjë?

E favorshme për mua ka qenë të mësoj më shumë rreth muzikës si edhe të orientohem më saktë drejt asaj që dua, për sa u përket të tjerave, kontakteve apo hapësirave në publik, ka qenë penalizuese.

A i keni arritur pritshmëritë tuaja?

50% po, 50% jo. Sa më shume arrij në karrierë, aq më shumë kërkoj nga vetja, kështu që është një garë me veten që s’besoj të mbarojë kurrë.

A ka ndonjë arsye që do të hiqje dorë nga muzika?

Janë sportet.

Çfarë di të bëjë Gjergji tjetër përveç muzikës, ke ndonjë pasion të fshehur?

Futboll, volejboll dhe atletika më kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës dhe janë pasioni im më i madh.

Si është një ditë e Gjergjit?

Përgjithësisht punoj me orë të zgjatura në studio dhe koncertet live gjatë fundjavave s’mungojnë, por mundohem mos të lë pas dore jetën sociale dhe aktivitetet sportive.

A keni një ëndërr ende të parealizuar?

Pritshmëritë sa vijnë e rriten edhe pse ajo që kisha ëndërr para 10 vitesh është realizuar, tani kam një ëndërr tjetër për 10 vitet e ardhshme, kështu që duhet punuar sa më sistematikisht dhe pa u lëkundur nga asgjë.

Çfarë pritet së fundmi nga Gjergji?

“Forevermore” është kënga e re që do të promovoj bashkë me videoklip me datë 27 Prill, në një koncert në “Sheshin Skënderbej”.

