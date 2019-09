Kadri Veseli: Miqësinë me SHBA do ta kthej në nivelin e vitit 1999

Ju sugjerojme

Me gjashtë tetor në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gjithsej 25 subjekte politike të të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zëri Amerikës po zhvillon një seri intervistash me kandidatët e subjekteve kryesore politike për postin e kryeministrit të vendit.

Në një intervistë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, thotë se lufta kundër korrupsionit dhe forcimi i lidhjeve me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Europian janë garanci për zhvillimin ekonomik, qëndrueshmërinë politike dhe sovranitetin e Kosovës.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli, në këto zgjedhje ju po kandidoni për kryeministër të vendit. Përse do të duhej që qytetarët e Kosovës të votojnë për ju?

Kadri Veseli: Jam i vetmi që ofroj projekt konkret, me vendimmarrje konkrete. Projekti që ka të bëj me luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, kam marrë vendime drejtpërdrejt qysh para se të fillonte kjo fushatë elektorale, në të njëjtën kohë projekti i cili është ekonomik për një të ardhme më të mirë euroatlantike të Kosovës, për një ekonomi të dijes, ekonomi të qëndrueshme, të inovacionit, platformë konkrete programore për rininë, për pensionistët, për fermerët, për ndërmarrësit, për të gjitha kategoritë e shoqërisë sonë, për një projekt po ashtu të politikave sociale e aktive dhe natyrisht për një projekt i cili Kosovën e bën më të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Një koalicion i cili është i qytetarëve me Partinë Demokratike të Kosovës, i integrimit, dhe jo një koalicion i cili është i konfrontimit dhe i izolimit i cili mund të jetë një opsion tjetër alternativ.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli ju në këtë fushatë keni përmendur shumë luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, si do të veproni e si do t’i luftoni këto dukuri?

Kadri Veseli: Unë nuk kam përmendur, por unë kam vepruar drejtpërdrejt, konkretisht me vendimmarrje. Unë kam ndërtuar një standard të cilin më vjen keq që partitë tjera politike nuk e kanë përkrahur, por ai tanimë është një standard i cili i ka edhe masat konkrete që nga byroja anti korrupsion e cila do të luftojë në mënyrë aktive çështjet e korrupsionit dhe nepotizmit, pastaj ligji kundër nepotizmit, pastaj komisioni parlamentar i cili do të jetë i udhëhequr nga opozita, pikërisht cështjet të cilat kanë të bëjnë me afera korruptive, legalizimet, do të thotë është një varg masash të cilat janë konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, jo fjalë, vendime konkrete, standard përmes të cilit unë mendoj t’i jap një perspektivë ekonomisë së konkurrencës, ekonomisë së dijes, inovacionit, prodhimit dhe punësimit të qëndrueshëm, perspektivë të rinjve dhe të rejave tona. Nuk ka rrugë në mes, ka rrugë veprimesh konkrete, luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe nepotizmit dhe hapje të perspektivës për rininë dhe ekonominë e dijes për aq sa edhe një herë po e ripërsëris, të gjitha këto të barasvlershme e kanë rëndësinë kur jemi bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë perëndimorë evropianë. Në të kundërtën, kursi i konfrontimit, koalicioni i izolimit do ta sjell Kosovën në një situatë të rëndë.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli, partitë politike ju kritikojnë juve ose Partinë Demokratike të Kosovës si përgjegjësen kryesore për korrupsionin në Kosovë. Si ju përgjigjeni akuzave të tilla?

Kadri Veseli: Ju përgjigjem se duhet të merremi me probleme të cilat janë aktualisht në Kosovë, me probleme të cilat janë reale, korrupsioni, papunësia, integrimi, konfrontimi me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian, një politikë e cila është e pa mençur e disa nga oponentët e mi, konfrontimi edhe me ne Partinë Demokratike të Kosovës. Ne duhet të jemi sa më afër njëri tjetrit, sa më bashkë, për një koncept edhe vizion i cili është euroatlantik, për një koncept i cili po e ripërsëris prapë, është për Kosovë pa korrupsion, standard, jo fjalë por veprime konkrete, edhe për një Kosovë e cila është e zhvilluar ekonomikisht. Njerëzit po duan punë, njerëzit po duan shance të barabarta, njerëzit nuk po duan padrejtësi, njerëzit nuk po duan të kemi konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe perëndimorët. Kjo është tek e fundit politika ime, por ata kanë zgjedhur rrugën që të konfrontohen me ne, unë nuk kam çka bëj.

Zëri i Amerikës: Ju po përmendni Shtetet e Bashkuara, a janë rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht pas vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe?

Kadri Veseli: Nuk ka të bëj me çështjen e vendosjes së tarifës, ka të bëj me një proces kur një kastë e caktuar politike në Kosovë po promovon politikë në emër të një të ashtuquajturi sovranitet, njëfarë pavarësie e cila në fakt po na kalon në izolim, po e dëmton pikërisht sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Ne kemi një praktikë e cila është shumë e mirë, por koalicioni, afërsia shumë e madhe me perëndimorët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe perëndimorët tanë evropianë i krijon garanci Kosovës në zhvillimin ekonomik, në stabilitetin politik, në stabilitetin edhe ruajtjen e sovranitetit, do të thotë këto janë strategji të cilat janë të politikave të mia kombëtare të cilat unë i promovoj edhe në të cilat duhet të shkojë Kosova. Tash merreni me mend a është më i mirë një koalicion i cili është për Evropën euroatlantike, shumë afër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ekonomi të dijes e prodhimit, apo një koalicion i konfrontimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës?

Ku është sovraniteti i fortë aty? Cili sovranitet? Ku është ekonomia e fortë? Nuk investohet në një vend ku nuk ka stabilitet, ku nuk ka perspektivë të mirë për qytetarët, ku ka konfrontim, kjo është ajo. Duhet t’i ndalim konfrontimet brenda, duhet të orientohemi nga politikat aktive ekonomike edhe për mua edhe për Partinë Demokratike të Kosovës ky do të jetë standardi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerët tanë të përjetshëm, strategjik, me të cilët do ta fuqizojmë edhe më shumë Kosovën. Bashkimi Evropian është prioritet numër një kombëtar për tu integruar, ekonomia, edhe deformimet cilat janë, kush do të ju shpallë luftë këtyre? Ne duhet standard, jo fjalë në luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, kanë kërkuar vazhdimisht largimin ose pezullimin e tarifës ndaj mallrave serbe në mënyrë që të ripërtërihen bisedimet. Çfarë do të veproni ju nëse bëheni kryeministër i vendit?

Kadri Veseli: Është pikërisht ai projekt i cili deri më tani nuk është dëgjuar dhe kemi humbur disa muaj, 7-8 muaj, është projekti i reciprocitetit, e kam dorëzuar, jam falënderues për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çdo veprim të cilin do ta bëj do të jetë në interes të atdheut tim, të kombit tim e aty i shoh Shtetet e Bashkuara të Amerikës afër, bashkë me ne. Ky është ai qëndrim.

Zëri i Amerikës: A e përkrahin Shtetet e Bashkuara reciprocitetin?

Kadri Veseli: Unë e kam dorëzuar një dokument, e kemi pasur çështjen e suspendimit 120 ditësh dhe reciprocitetin dhe aty do të jemi, por nuk ka pasur nevojë të vijmë deri te kjo situatë fare. Ne na duhet Kosova shtet i pavarur dhe sovran, por Kosova shtet i pavarur, sovran dhe i zhvilluar do të bëhet vetëm në këtë rrugë në të cilën ne duhet të jemi të gjithë bashkërisht, po e përkrahin shumë qytetarët e vendit tim. Jam tepër i lumtur me Shtetet e Bashkuara sa më afër, sa më ngushtë partneritetin, edhe perëndimorët evropianë.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli si prisni të vazhdojnë bisedimet dhe kur mund të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë?

Kadri Veseli: Sapo të kryhen këto zgjedhje, konstituohet parlamenti, unë do t’i drejtohem parlamentit të Republikës së Kosovës dhe qëndrimi im do të jetë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më konkretisht unë nuk i frikësohem asnjë ballafaqimi me Serbinë, në jetë nuk u jam frikësuar, e di saktë se çka i duhet kombit tim edhe vendit tim në dialogun me Serbinë, është ulësja në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, nuk ka alternativë tjetër, nuk ka negocim tjetër, për aq sa ne do të jemi shumë gjeneroz në të drejtat e serbëve, por do të kërkojmë edhe shqiptarët, vëllezërit tonë e motrat tona në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc të respektohen reciprocikisht.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli është përmendur shpesh që Kosova ndoshta duhet të sakrifikojë diçka për të arritur një marrëveshje me Serbinë. Si e shihni ju këtë sakrificë?

Kadri Veseli: Sakrificë është e mjaftueshme ajo çka kemi dhënë deri në arritjen e lirisë, sakrificë e mjaftueshme janë këto të cilat po i bëjmë secilën ditë më ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do ta fitojmë ulësen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kjo do të jetë sakrifica. Edhe për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc ata duhet të respektohen nga shteti serb si i respektojmë ne qytetarët serbë në Kosovë.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli një çështje që është ngritur shpesh është se kush duhet të udhëheq bisedimet me Serbinë, kryeministri apo presidenti i vendit?

Kadri Veseli: Në bazë të një vendimmarrje në kuvendin e Republikës së Kosovës është kryeministri dhe dhashtë Zoti ecë çdo gjë mirë në momentin e gjashtë tetorit unë do të jem i gatshëm të ballafaqohem aty ku ka nevojë Kosova, kombi im. Por jo të ngarendi pas ndonjë pozite që të mendoj vetëm si ta marr atë pozicion por në bisedimet me Serbinë, më falni, duhet të jetë kryeministri, duhet të jetë opozita dhe nuk duhet të bëhet tekanjoze. Për çështjen e Kosovës duhet të bëhemi bashkë. Kosova është e të gjithë neve, dhe duhet të jetë presidenti i të gjithëve bashkërisht.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli, me kë do të bashkëpunoni pas zgjedhjeve duke e ditur që asnjë parti nuk mund të fitojë shumicën? Ose kënd e përjashtoni?

Kadri Veseli: Do t’i përjashtoj të gjithë ata të cilët e rrezikojnë sovranitetin e Kosovës edhe janë të korruptuar. Ky do të jetë një standard të cilit do t’i shkoj deri në fund, njerëzit që janë të korruptuar nuk do të kenë vend në asnjë institucion të Republikës së Kosovës, mbajeni në mend, nuk po flas vetëm për institucione qendrore por edhe për ato lokale, do t’i shkoj këtij projekti deri në fund. Orientimi është nga ekonomia, orientimi është nga rinia, nga njerëzit që punojnë me djersën e ballit të tyre dhe natyrisht strategjikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta forcojë shumë më shumë miqësinë, do ta kthej nivelin e vitit 1999 kur kemi fituar lirinë për arsye se ky partneritet është shumë domethënës për jetën e qytetarëve tanë.

Zëri i Amerikës: Zoti Veseli të gjitha partitë janë shprehur kundër një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës. Si ju përgjigjeni?

Kadri Veseli: Janë simpatike këto partitë, a e mbani në mend VLAN-in? Pastaj edhe këto koalicionet PAN-in e këto? Thjeshtë unë nuk përjashtoj asnjë parti e cila ka legjitimitet te qytetarët e vendit të vet, por korrupsioni një, dëmtimi i kombit dy, edhe nën tre, platforma programore do të jetë vendimtare. Pastaj me kënd mundemi të krijojmë koalicion, vullneti i qytetarëve duhet të respektohet në përpikmëri deri në fund, mos të ketë vonesa, nuk duhet të jemi jo korrekt për hir të qytetarëve. Ne po dalim në zgjedhje, kjo është një garë demokratike, ta respektojmë njëri tjetrin edhe të shkojmë ta marrim rezultatin me gjashtë tetor.

