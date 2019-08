Kallaku ‘rikthehet’ në të shkuarën, kur ishte shumë ndryshe nga sot

Ju sugjerojme

Bes Kallaku është identifikuar nga hera jo vetëm për humorin, por edhe për autoironinë e hollë. Ai ka postuar së fundmi në rrjetin social “Instagram” një foto të tijën, të realizuar shumë vite më parë, kur s’ishte veçse një njeri i zakonshëm.

“Para se me rregullu dhëmbët, edhe para se me u mbyll gjuetia”-ka shkruar aktori i humorit krahas fotos. I veshur me një xhiboks ngjyrë ulliri dhe me një palë tuta sportive, Bes Kallaku padyshim që duket shumë ndryshe nga çfarë është sot!

