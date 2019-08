Kallaku, tatuazh portretin e At Zef Pllumit: Jemi verbue shpirtnish

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Bes Kallaku ka shtuar një tatuazh më shumë në trupin e tij. Ai do të ketë tanimë përgjithnjë mbi kraharor portretin e ndjerë të At Zef Pllumit, i cili mund të konsiderohet pa frikë si ndër klerikët me kontribute të cmuara dhe si një atdhetar i rrallë.

Kallaku vendosi ta realizojë këtë tatuazh sot, pikërisht në ditën e tij të lindjes. “28 gusht 1924 lindi ai që “Rrnoi vetëm për me tregue”. Një rrëfim njerëzor i tij, të cilën duhet ta lexojë cdo shqiptar. Jemi verbue shpirtnish, na mungon mbi të gjitha dashunia”-ka shkruar Bes Kallaku krahas fotos së publikuar në Instagram, përmes së cilës shfaq tatuazhin.

