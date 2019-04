Kallëzimi i IKMT, Isa Sakja: Sulm politik nga Rama, nuk më tremb

Ju sugjerojme

Kryebashkiaku i Kavajës, Isa Sakja, ka reaguar pas kallëzimit penal të IKMT-së për shpërdorim detyre në dhënien e 7 lejeve të ndërtimit në shkelje me ligjin. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale, Sakja thotë se ishte kryeministri Edi Rama ai që e sulmoi fillimisht disa ditë më parë, ndërsa sot e konkretizoi me dokumente. Akuzat ndaj tij Isa Sakja i konsideron skenarë komunisto-puçiste, të cilët nuk e impresionojne dhe as e frikësojnë. Ai shprehet se do vijojë të ushtrojë funksionet e tij si kryetar i Bashkisë së Kavajës për t’iu shërbyer qytetarëve të cilët e votëbesuan dy vite më parë.

Reagimi i Isa Sakjes

“Sot, Edi Rama konkretizoi me letra sulmin e tij verbal te ndermarre ndaj meje pak jave me pare.

Ne hall, ngaqe te gjithe sondazhet qe beri ne Kavaje, me disa kandidate te tij, i dalin qe te gjithe humbes perballe meje, zgjodhi rrugen e perdhosjes se emrit tim dhe kercenimin per burg. Eshte sulm tipik i tij; fillimisht ben akuzen verbalisht, pastaj formulon akt-akuzen. Nuk jam opozitari i pare i sulmuar prej tij, por nese Edi Rama vazhdon te jete ne krye te qeverise nuk do jem as i fundit.

Te dashur miq,

Ju pershendes duke ju siguruar se te gjithe skenaret komunisto-puciste, nga futja e armeve ne kishe e deri tek lincimi publik i kundershtareve politike, i kam te njohur nga historia, ndaj nuk me impresionojne e as me frikesojne dot. Keni patur mundesi qe te me njihni pergjate me pak se dy vite ne drejtim te Bashkise Kavaje, se per nga natyra jam optimist.

Une besoj se ne kete vend ka ende gra e burra qe nuk jane vegla qorre te tij, edhe pse qe te gjithe jemi nen presion dhe kercenim. Une besoj tek grate e burrat qe e duan Shqiperine me te njejtin pasion qe une e dua ate, e luftojne per nje te ardhme te Shqiperise me demokraci te vertete te fjales, mendimit, besimit e veprimit. Une do te vazhdoj te permbush misionin tim te drejtimit te Bashkise Kavaje me te njejten dashuri, pasion e perkushtim, sic kam bere deri tani”.

