Kalon Vettingun drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu

Drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu ka kaluar vettingun duke u konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit. Pavarësisht pretendimeve të sindikatës, vettingu vendosi konfirmimin e tij në detyrë me argumentin se është i pastër në të tre shtyllat.

Kryepolici Veliu deklaroi një apartament në Tiranë me vlerë 79 mijë euro i cili është në ndërtim e sipër, ndërsa ka shtuar se ka paguar deri më tani 37 mijë euro. Aktualisht, së bashku me bashkëshorten e tij, Veliu ka deklaruar se jeton në një shtëpi me qira në Tiranë.









Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në analizim të të dhënave tha se kryepolici nuk ka probleme me pasurinë, pastërtinë e figurës, apo aspektin profesional. Sot pritet që të jepet vendimi edhe për kreun e anti-terrorit Gledis Nano, ndërsa u shty për kreun e Gardës së Republikës Gramos Sako, pasi kërkoi më shumë kohë për të vërtetuar sipas tij pastërtinë, pasi u kap me shkelje.

Gjithashtu sot do të dalë para trupës së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (vettingu) Drejtori i Drejtorisë Hetimore Qendrore në Departamentin për Policinë Kriminale në policinë e shtetit, Artan Shkëmbi. Ai është gjithashtu kreu i Task-Forcës “Forca e Ligjit” në Policinë e Shtetit. Artan Shkëmbi është mes 18 emrave që kaluan fazën e parë në garën për të drejtuar Byronë Kombëtare të Hetimit.

