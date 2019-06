Kaluan mallra kontrabandë, arrestohet shoferi dhe dy doganierët

Ju sugjerojme

Policia e Kukësit në bashkëpunim me Specialistë të Hetimit të Krimit Ekonomik, kanë arrestuar në Doganën e Morinës dy doganierë dhe një shofer furgoni pasi kanë tentuar të kalojnë disa materiale ndërtimi kontabandë.

Në pranga kanë rënë 59-vjeçari, H.B, banues në Tiranë me detyrë doganier në Doganën e Morinës, 47-vjeçar B.V banues në Kukës dhe në detyrë doganier në Doganën e Morinës, si dhe shoferi i furgonit ku ndodheshin materialet e ndërtimit, 29-vjeçari G.Sh, banues në Shtiqen të Kukësit.

Arrestimi i shtetasit G. Sh., u bë pasi, në aksin rrugor Morinë – Kukës nga shërbimet e DVP, është ndaluar automjeti tip “Iveko” fugon mallrash, me drejtues shtetasin e mësipërm, i cili kishte të ngarkuara 267 pako lëndë plastike (materiale ndërtimi), pa dokumente shoqëruese.



Pas veprimeve hetimore rezultoi se ky shtetas ka hyrë nga PKK Morinë, pa kryer detyrimet doganore. Arrestimi i shtetasve H. B., dhe B. V., u bë pasi, duke qenë në detyrë, nuk kanë kryer veprimet për zhdoganimin e mallit.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti së bashku me mallin. Materialet për veprime të mëtejshme i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, për veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera” dhe “Kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore”.

Etiketa: arrestohet shoferi dhe dy doganierët