‘Kam ardh me fol me ju’, Basha i shkon në shtëpi qytetarit (Video)

Kryedemokrati Lulzim Basha, në vijim të turit të takimeve me qytetarët, nën moton ‘po te degjoj’ ka ndaluar në banesen e një qytetari në kryeqytet. Pasi ka zbritur shkallet dhe i ka rene ziles, ne dere i eshte shfaqur kryefamiljari, qe e ka ftuar te hyje brenda.

“Shqiptarët meritojnë të dëgjohen me vëmendje. Me Entonin dhe familjen e tij të re në Tiranë, duke folur për problemet e përditshme”, shkruan Basha ne faqen e vet ne Facebook.

Qe ne fillim te takimit, Basha ka sqaruar familjaret se nuk ka shkuar as per fushate, e as per zgjedhje, por per te biseduar me ta dhe per t’i degjuar.