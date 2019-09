“Kam ndjerë shumë urrejtje…”/ Loredana flet pas lajmit për ndarje

View this post on Instagram

So viel durchgemacht dieses Jahr.. so viel Gutes und so viel Schlechtes gesehen!!! So viel Liebe und so viel Hass gespürt… so viel gönnen und so viel Neid dabei.. und trotzdem steh ich hier und möchte euch dafür danken, mir dafür danken, meiner Mama dafür danken.. ich kann so viel reden und schleimen jetzt aber ihr seht die Freude in meinem Gesicht selber 🙂 ich hasse dieses emotionale Geschreibe aber ich schwöre ich liebe euch! Danke für alles! ❤️ ALLES ERST DER ANFANG @spotifyde #kingloriexperience