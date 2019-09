“Kam parë gjëra që s’do t’i besonit, nuk lind një Messi tjetër”

Ju sugjerojme

Cesc Fabregas beson se është e pamundur të lindë një futbollist tjetër si Lionel Messi në të ardhmen. Dy ish-shokët e Barcelonës kaluan tri sezone së bashku në “Camp Nou”, me yllin argjentinas duke fituar dy “Topa të Artë” në atë kohë. Duke pasur privilegjin të luante përkrah tij, Fabregas deklaroi se Messi është me të vërtetë i pakrahasueshëm me askënd, ndaj me të drejtë ngrihet pyetja nëse mund të dalë ndonjë tjetër si ai.

“Unë mendoj se ndoshta është e pamundur, – tha Fabregas për “AS”. – Ne kemi parë shkëlqimin e Ronaldos dhe Ronaldinho, lojtarë të mahnitshëm, por Messi ka qenë më i miri për 15 vite. Ai është në sezonin e 17-të si profesionist dhe ka qenë më i miri që 18 vjeç. Unë kam parë gjëra që nuk do t’i besonit. Çdo tri ditë ai shënon gola. Niset të luajë për Argjentinën, kthehet me avion dhe shënon “hat-trick” me Barcelonën…

Kjo nuk është normale, më besoni. Do të më pëlqente ta shijoja më shumë Leon. Kam pasur një fat të keq në atë drejtim. Sezonin e parë, që kemi luajtur së bashku, kemi pasur mirëkuptim. Por, dy sezonet në vijim pata kohën time më të keqe, me lëndime. Nuk isha në më të mirën time në momentet kryesore dhe kjo na preku të gjithë, përfshirë Leon”.

