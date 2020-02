Kamioni me 1.3 ton kokainë, ministri maqedonas: Ne sekuestruam vetëm 1 kg

Ju sugjerojme



Ministri teknik për Punë të Brendshme në Maqedoninë e Veriut, Naqe Çulev ka konfirmuar sot se gjatë aksionit të mbrëmshëm në Krushopek të Sarajit është konfiskuar vetëm një kilogram kokainë, ndërsa janë arrestuar 4 persona. Bëhet fjalë për një operacion ndërkombëtare, ku janë përfshirë edhe disa vende të tjera, mes tyre edhe Shqipëria.

“Në interes të hetimit, personat që janë arrestuar, unë i përmenda. Në rast se gjatë hetimit del që edhe persona tjerë dhe kompani tjera janë të përfshira, atëherë hetimi do të zgjerohet. Në shtetin tonë është konfiskuar vetëm një kilogram, sasia tjetër është në shtet tjetër, por nuk mund ta them për të mos dëmtuar hetimin. Ditëve në vijim do të mësoheni me detajet por edhe sasinë e drogës”, tha Çulev.









Aksioni anti-kokainë në fshatin Kushapek të Komunës së Sarajit ishte pjesë e aksionit në luftën kundër tregtisë së lëndëve narkotike dhe në të ishin pjesëmarrës edhe forcat policore italiane, si dhe DEA amerikane. Lëndët narkotike ishin nisur nga Kolumbia dhe e gjithë dërgesa peshonte 1.3 tonë, por policia italiane kishte zbuluar kanalin nëpërmes të cilës do transportoheshin lëndët narkotike.

Sipas informacioneve policia italiane kishte lënë vetëm një qese që peshonte 1 kg me një GPS brenda në kamionin e mbushur me banane me qëllim që të mësonte destinacionin përfundimtarë.

Kokainë ka pasur vetëm në njërin prej kamionëve, ndërsa policia shqiptare ka marrë udhëzim që të lejojë kalimin e mjeteve pa verifikime të ngarkesës. Në bazë të këtij urdhri policia ka mbajtur nën vrojtim kalimin në territorin shqiptar dhe në pikat kufitare policia nuk ka kontrolluar dhe verifikuar me imtësi kamionët, sipas urdhrit.

Deri tani policia ka arrestuar të paktën 3 vetë, 2 shoferë dhe 1 magazinier që punonin në magazinën e frutave ku u gjet edhe droga.

