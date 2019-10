Kamioni me 39 viktima, Kryeministri Johnson: Jam i tmerruar

Kryeministri britanik, Boris Johnson reagoi pas ngjarjes së rëndë, ku 39 persona u gjetën pa jetë në kamion.

“Jam i tmerruar nga incidenti tragjik në Essex. Shpreh ngushëllimet e mia për ata që kanë humbur jetën dhe për të afërmit e tyre”, shkroi Boris Johnson në një mesazh në Twitter.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

