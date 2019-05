Kampionët e Shqipërisë/ Partizani festë të madhe në Tiranë

Ju sugjerojme

U deshën plot 26 vite që skuadra e Partizanit dhe tifozët e saj të ndjenin shijen e fitores së titullit kampion. Sfida ndaj Tiranës e cila përfundoi me rezultatin 2-1 në favor të “Demave të kuq”, ishte për tifozët e Partizanit një nga momentet më të bukura, pasi u shpallën kampion duke mundur rivalën e përjetshëm.

Ditën e sotme, më orën 16:30 Partizani do luajë në ‘Selman Stermasi’ ndaj Kukësit, ku do të jetë një përballje vetëm për statistikë. Pavarësisht rezultatit, ata do të festojnë shpalljen kampion të Shqipërisë, festë që u mungonte që nga viti i largët 1993.

Në orën 16:30 në stadiumin ‘Selman Stermasi’ që pritet të jetë i mbushur plot me tifozë të zjarrtë, dhe më pas në sheshin ‘Nënë Tereza’ në orën 19:30, do të zhvillohen dy koncerte në kuadër të ceremonisë së festimit të titullit kampion, ku do të marrin pjesë këngëtarët më në zë të momentit.



Familja Partizani feston!

