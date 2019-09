Kamuflohen si “Call Center”, vajzave ju kërkohet s*ks online (VIDEO)

Ju sugjerojme

Emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka denoncuar një tjetër skandal. Zyra që funksionojnë për seks online por që maskohen si “call center”. Përmes kamerës së fshehtë, e infiltruara e “Stop” takohet me menaxheren e njërës prej këtyre kompanive.

Menaxherja e porosit që nuk duhet t’u tregojë të tjerëve se çfarë ndodh realisht në zyrat e kësaj firme, por të thotë që punon në call center. Më pas i shpjegon edhe si funksionon seksi online. Përmes video-bisedave, vajza duhet të komunikojë me persona nga çdo shtet i botës.

Jo vetëm kaq, por për të shmangur rrezikun që mund ta njohin, kjo firmë që maskohet si “call center”, mund të bllokojë funksionimin e linjës në Greqi apo Itali, ose në shtete të tjera ku ka emigrantë shqiptarë.

Tre minutat e para të klientit janë falas, thotë menaxherja, por më pas vajza duhet të mundohet të joshë për ta mbajtur sa më shumë në linjë. Klientët kërkojnë gjëra të ndryshme, shpjegon menaxherja, e cila e sqaron vajzën se disa meshkuj kërkojnë të bëjnë vetëm muhabet, disa kërkojnë që të zhvishesh, por ka dhe kërkesa të çuditshme që mund t’i kërkojnë t’u vjellë përsipër.

Më poshtë biseda:

Shefja- Si je?

Vajza- Si je?

Shefja- Ç’kemi?

Vajza- Ç’kemi? Si kalove?

Shefja- Mirë! Si je ti?

Shefja- Ti e ke parasysh besoj, se edhe unë nxitoj pak!

Vajza- Dëgjo! Unë nuk është se, domethënë e kam dëgjuar nga të tjerë që… e, më kanë thënë, po nuk është se tregojnë. E kupton? Besoj, se ti i di, sesi janë k’to punë, që…

Shefja- Normalisht.., nëqoftëse ideja është, që duhet ruajtur ajo, privatësia.

Vajza- E kupton, e di disi…

Shefja- Se edhe ti do privatësinë nesër, pasnesër, për veten tënde.

Vajza- E di, sesi funksionon, por puna është, s’di në një farë mënyre.., e kupton? Por nuk e di tamam-tamam. Domethënë, e di disi, po, që tamam- tamam, nuk është, se jam…

Shefja- E di, se un’ unë nuk jam menaxherja e madhe, nuk është fare këtu, zëvendësoj atë për momentin, ma ka lënë k’shu si përgjegjësi domethënë, për aq sa 2-3 javë, që ajo nuk është, por merrem pak me telefonatat dhe takimet hëëë…, On line Chat.

Vajza- Po!

Shefja- Kryesisht, domethënë janë njerëz nga Anglia. Ke dhe nga vendet e tjera, nëqoftëse ke njerëz diku jashtë shtetit, ajo t’i bllokon ato vende, që ti nuk do, të të hyjnë, përshëmbull shumica e gocave bllokojnë Greqinë, Italinë, k’to vendet, ku shqiptarët janë më shumë.

Vajza- Po!

Shefja- Në mënyrë, që të mos hyjë noi shqiptar, për të ruajtur privatësinë tënde…

Vajza- Po, pothuaj e kuptoj!

Shefja- Më shumë është me të shkruajtur, domethënë duhet ta dish anglishten me të shkruajtur!

Vajza- Hë, po jo, me anglishten jam mirë.

Shefja- Hë, më shumë është me të shkruajtur. S’besoj, se është e vështirë. Mund të të kërkojnë edhe noi gjë tjetër, jo të zhvishesh, jo të…

Vajza- Hë, hë..!

Shefja- Jo të bësh stripin, më the të thashë, se të thashë, që ka lloj- lloj budallenjsh. Askush nuk të detyron të bësh diçka, që ti nuk do ta bësh.

Vajza- Po, në momentin, që bëhet kjo, që të këkojnë ata, do jetë noi shumë shtesë, apo?

Shefja- Shiko! Ajo funksionon në privat, ti je në free, klientët kur vijnë, vijnë në free, domethënë ti thjesht del, ke kamerën hapur, ai vjen free. Ka 3 minutëshin kohë, që ti do ta bësh për vete. Në momentin, që ti e bën për vete dhe ai të vjen në privat, që në momentin e parë, që ti mund të jesh duke shkruajtur, ai paguan në lidhje me ty. E kupton?

Vajza- Hë, hë…

Shefja- Ti mund të gjesh dhe një klient, që do vetëm të bëj muhabet, sepse ke njerëz nga më të ndryshëm, ka pleq të vetmuar, ka ca çuna budallenj, që…

Vajza– E kuptoj!

Shefja- Ata mund të bien në dashuri vetëm duke të parë, ose ku ta di unë.

Vajza – Po, po!

Shefja- E vijn’ aty thjesht, duan të bëjnë muhabet. Pastaj ka nga ata budallenjtë, që do të kërkojnë përshëmbull gocave ju kërkojnë edhe ti vjellin, edhe ka të sëmurë mendorë, ça të duash…

Vajza- Po pra, po!

Nga përshkrimi i punës e deri te fitimet e pritshme, gjithçka përshkruhet me detaje për vajzën e re në kërkim të një pune. Menaxherja thotë se fitimet mund të shkojnë deri në 1 milionë Lekë në muaj.

Shefja- Atë, që ti e ke limit dhe nuk e bën dot, nuk të detyron kush, që ta bësh. Më kupton?

Vajza– Hë, hë, normale!

Shefja– Gjithashtu mund të bësh muhabet për veten tënde, muaji i parë është 35 përqind.

Vajza– 35 përqind, po!

Shefja- Kurse muajt e tjerë, më ka thënë vazhdimi me 40 përqind, muaji i dytë në vazhdim, ke 40 përqind të shumës, që bëhet.

Vajza- Hë, hë!

Shefja– E mira është, të kapësh minimalisht 1 milionshin në muaj. 1 milion në muaj, i bie të bish 2000 e ca pikë, që i bie 2000 e ca kredite në lidhje me ta.

Vajza- Po!

Shefja– Çmimet më pas ndryshojnë, nuk është, se t’i lënë njësoj, në momentin, që e shikon, që ti ke kap 2-3 klientë, ta kap, ta rrit çmimin dhe është, domethënë, më pak minuta, po më shumë lekë për ty, sepse ai është fiksuar me ty, dhe do vijë, do s’do, të bësh sa më shumë lekë.

Vajza- Po!

Shefja- Me atë gocën, varet si e menaxhon ti punën, e kupton? Nuk është, se ka ndonjë gjë super uaaau…

Vajza- E kuptoj!

Shefja- Për t’u hapur Ëhatsuppi-i, duhet një pashaportë aktive dhe një kartë identiteti!

Vajza- Hë, hë!

Shefja- Duhet të jenë të dyja aktive!

Vajza- Domethënë, do t’i mbani ju, apo thjesht duhet t’i sjellëëë fotot?

Shefja- Jo, jo! Thjesht bëhen me foto ato. E kupton? Bëhet një foto me atë, domethënë në një fletë, ajo e sajtit me pasaportën bashkë dhe një foto, kartë identiteti, i kërkojnë ata, si dokumenta, jo se i marrim ne.

Vajza- Ahh, thjesht do të t’i sjell me foto, e kuptoj më.

Shefja- Thjesht do i bësh me foto, e mira është, ta mbash me vete një ditë, të jesh, pra të bësh një foto, sepse të kërkojnë një foto, që duhet ta mbash pashaportën në dorë, për të të kapur profil, nuk i shef kush. Ta kesh pa merak!

Vajza– Është thjesht për siguri, e kuptoj!

Shefja- Ajo është thjeshtë, që të bëhet verifikimi i ëebsajtit, sepse është websajt anglez, nuk është një sajt për shëmbull… dhe ata kanë ato rregullat e veta.

Vajza- Ok, pra! Pastaj kur mund të vij unë, që të sjell kartën edhe atë?

Shefja- Po që sot mund ta bësh, nëqoftëse do!

Vajza- Puna është, se s’i kam me vete. E kupton?

Shefja- Jeton larg?

Vajza– Jetoj pak larg e për momentin, jam duke u marrë me një punë debile, sa për të shtyrë kohën. E kupton? Edhe domethënë u shkëputa për momentin.

Shefja– Noi gjë të re, është 8 orarsh, k’shu varet, si të leverdis ty, se mbase je dhe në shkollë, ose ku ta di unë.

Vajza- Jo unë në shkollë s’jam e lirë, më kupton? K’shu që…

Shefja- Sa vjeçe je? Më fal, që të pyes!

Vajza- Jam 19!

Shefja- Ok, shumë mirë!

Shefja- Se e kanë atë mbi 18-vjeç.

Vajza- Po pra, po! Besoj, se është normalja. Ok, pra!

Menaxherja e udhëzon sërish vajzën që nuk duhet të flasë me të tjerët dhe të tregojë se çfarë ndodh realisht në ato zyrat. Ajo çfarë mund të thotë është vetëm që punon në call center.

Shefja- Nuk është, se ka ndonjë gjë shumë të madhe, as shumë të vështirë, mbas do mësosh, edhe më the, të thashë…

Vajza- E kuptoj! Unë ju thashë, ta thashë, që në fillim, e di disi, por që detyrimisht, siç do flas unë, as të tjerat nuk flasin.

Shefja- Nuk është, se tregojnë. Më kupton? Se ajo pjesë…

Vajza- Kjo është, pra!

Shefja- Se nesër pasnesër, nuk është se do tregosh, se…

Vajza- Kjo pra është, unë prandaj të thashë!

Shefja- Se edhe gocat thonë, që punojmë në call center, apo ça rëndësie ka?!

Vajza- E kuptoj! E kuptoj! Detyrimisht!

Vajza- Shumë mirë, pra! Ok!

Shefja- Ti di me thanë, që do punosh! Ka goca, që shkojnë punojnë shumë lirë, ka goca, që mund të mos punojnë. Më kupton? Që marrin më kupton, një 600- 700 –ce në muaj, se u duken shumë, ka të tjera, që marrin 2 milionë në muaj.

Vajza- Varet, nga sa jep ti.

Shefja- Janë mësuar me shumë lekë e…

Vajza- Varet, sa jep ti.

Shefja- Po jo varet edhe si mësohesh pastaj dhe e kërkon atë. Kurse ka të tjera, që binë rehat ka dhe nga ato, që binë deri sa t’i zër gjumi kshu mbi kolltuk, nuk është, se kërkon të bësh noi gjë të madhe. Thjesht duhet të rrish e buzëqeshur!

Vajza- Po pra, e marr vesh!

Shefja- Fakti, që ata kanë dhe duhet të bësh pak tualet aty, tregon më mirë dritat, ku ta di unë… veshjet s’të duhet, se do rrish gjatë gjithë kohës e zhveshur. K’shu normale mund të rrish me noi kanatjere të hollë, apo me noi fustan, ndaç tëndin ndaç te studioja ka, ça mund të veshësh noi gjë, që të duash. Kjo është, nuk është e ka noi gjë ubuubu…

Vajza- E kuptoj, e kuptoj! Mirë, interesante po më duket!

Shefja- Shiko! Problemi është, se ti nuk është se po e takon atë tjetrin. Do të duket çikë si vështirë në fillim… Më fal një sekondë!

Vajza- Po, po!

Shefja- Duket çikë si e vështirë në fillim, po nuk është, se po e takon atë tjetrin, ti nuk është se po bën noi gjë jashtë…

Vajza- Po!

Shefja- Krejtësisht normale! Do thuash ti deri diku, po që prapë është çdo gjë virtuale. E kupton dhe…?

Vajza- E kuptoj! Po pra, po!

Shefja– Nuk ke pse ta marrësh aq me të keq, o bobo.., ça po bëj unë! E kupton?

Vajza– Përderisa e kërkova, tashi jam e detyruar deri diku, domethënë sepse ne rrogat k’tu…

Shefja- Të gjithë kemi nevojë për lekë hë, s’kemi asnjë gjë, nuk është se…

Shefja- Duhen edhe dy foto, duhet një foto domethënë e trupit, mundesh edhe të mos jesh ti, mund edhe të mos nxjerrësh me fytyrë, një foto tjetër me fytyrë, kur e hapin websajtin ata, shohin vetëm atë foton e trupit, kurse kur hyn në brendësi pastaj, që klikojnë aty, shofin edhe foton e fytyrës.

Drejtuesi i emisionit “Stop”, Saimir Kodra theksoi se qëllimi i këtij denoncimi nuk është për të paragjykuar askënd, por ka të bëjë me pjesën informale të këtij aktiviteti, që shmang taksa duke u maskuar si një call center.

Burimi: Tv Klan

Etiketa: Call Center