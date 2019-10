Kandidon për postin e prokurores në SHBA, njihuni me shqiptaren

Ju sugjerojme

Gazeta prestigjioze amerikane “The Washington Post” ka shkruar një artikull të veçantë shqiptares së suksesshme në SHBA, Buta Biberaj, e cila është kandidate për postin e prokurores në qarkun Loudon, Virginia, SHBA.

Sipas gazetës amerikane thuhet se shqiptarja ka më shumë se 25 vite përvojë në fushën juridike, Biberaj ka punuar si avokate dhe për 11 vjet radhazi ishte angazhuar edhe si zëvendësgjykatëse në këtë qark.









“Zonja Biberaj është një prokurore e aftë duke u shëbyer qytetarëve dhe këta të fundit do të përfitonin nga një qasje e re që pasqyron shqetësimet në lidhje me tejkalimin e krimit, tejkalimin dhe pabarazitë racore. Zonja Biberaj, e cila ka praktikuar ligjin në Loudoun për më shumë se 25 vjet dhe ka shërbyer si gjyqtare zëvendësuese në gjykatën e qarkut, prandaj e njeh mirë qarkun”, shkruan The Washington Post.

“Axhenda e saj e fuqishme përfshin përfundimin e lirimit me para, sigurimin e më shumë mbështetje për viktimat dhe adresimin e tubacionit shkollë në burg përmes partneriteteve me shkollat, zyrtarët e komunitetit dhe drejtuesit e biznesit”, raporton albinfo.ch.

Vlenë të theksohet se gjatë vitit 2014-2015, ajo u zgjodh presidente e Shoqatës së Avokatëve të qarkut Loudoun “LCBA”, ku së bashku me një grup avokatësh vendas dhe nxënës të shkollës “Douglas” përpiloi programin “Ligji rrugës” (Street Law) që synonte këshillimin e nxënësve për të drejtat e tyre për sa i përket punësimit, si dhe për t’i njohur ata me ligjin penal dhe civil të Amerikës.

Zgjedhjet për këtë post do të zhvillohen javën e ardhshme më 5 nëntor.