Kapet “Mbreti i kokainës” nga Tuzi, zbulohet lidhja me Shqipërinë

Mediet zvicerane shkruajnë se është arrestuar “bosi i madh” i kokainës, që drejtonte rrjetin botëror të trafikut. Bëhet fjalë për 60-vjeçarin Michael Dokovich, i lindur në Podgoricë të Malit të Zi, që përdorte disa emra dhe që njihej edhe si “Mbreti i kokainës”.

Dokovich e trafikonte lëndën narkotike në mbarë botën me avionë privatë, ndërsa rezulton të ketë prekur edhe tregun shqiptar të trafikut. Siç raporton media zvicerane, “bosi” i kokainës ka sjellë avion me lëndë narkotikë në janar të 2019, që më pas ka fluturar përmes Gjenevës për në Bazel.









“Sipas disa hetuesve, organizatat serbe, malazeze apo shqiptare janë bërë një forcë e fuqishme në tregtinë e kokainës. Ata kanë arritur të krijojnë rrugë të drejtpërdrejta të shitjes nga Amerika e Jugut në Evropë pa ndërmjetës, gjë që minimizon kostot dhe zvogëlon rrezikun e kapjes”, thuhet në shkrim.

Duhet të jetë një “surprizë e bukur” për hetuesit e drogës, të cilët pikasën një furgon në garazhin e bodrumit të Grand Casino në Bazel pasditen e 16 majit të këtij viti.

Pas sugjerimeve nga partnerët e tyre ndërkombëtarë, ata po ndiqnin një dërgesë kokaine që kishte mbërritur më parë në aeroportin Basel-Mulhouse me avion privat.

Ajo që hetuesit nuk e kishin pritur se “Big Boss”, i cili qëndron prapa dorëzimit të drogës sipas një vendimi të gjykatës, ulet pikërisht vetë “Ford Transit”. Por atje ishte, Michael Dokovich, një malazez me një të kaluar të dyshimtë, së bashku me dy bashkëpunëtorë, një pilot dhe një shkencëtar të kompjuterave. Në bagazhin: 21 çanta plot me drogë, gjithsej 600 kilogramë kokainë. Ishte konfiskimi më i madh i drogave të forta ndonjëherë në tokën zvicerane.

Kjo erdhi si surprizë për autoritetet vendase. Thuhej se ata duhej të reagonin “vonë në mbrëmje” dhe “shpejt” për informacionin e dhënë nga autoritetet kroate, thotë zëdhënësi i policisë federale Fedpol, Thomas Dayer.

“Vetë shefi i madh ishte në vend – një gabim nga ana e tij,” komenton një oficer i policisë zvicerane. “Në parim, ata kurrë nuk e marrin duart e tyre drogën. Nuk ishte planifikuar ta arrestonin, ishte një mundësi mjaft unike.”

Arrestimi i 60-vjeçarit malazez ishte një “surprizë e këndshme”, thotë koloneli François Després i Xhandarmërisë Franceze. Dhe kulminacioni i “Operacionit Familia”, i cili ka muaj që zhvillon. «Dorëzimi u monitorua. Pas uljes ne kemi produktin në anën e Bazelit. Kjo korrespondonte me skenarin e autoriteteve çeke dhe kroate”.

Paraja në një Mercedes

Sipas burimeve kroate, hetimi për Operacionin “Familja” filluan në fund të vitit 2017 dhe për të arritur sukses në tetor 2018. Në kufirin Kroaci-Slloveni afër Zagrebit, zyrtarët doganorë do të gjejnë një milion euro para në shasi të një Mercedesi. Në makinë: e dashura e Michael Dokovich. Paratë konfiskohen, zyrtarët lëshojnë të dashurën e Dokovich. Në thirrjet telefonike të përgjuara, partneri i saj krenohet se ka organizuar dhjetëra transporte të parave të ngjashme vitet e fundit.

Në atë kohë, malazezi nuk fshihej me një të kaluar të gjatë kriminale. Në Facebook, ai pozon si një hotelier, pronar i hoteli në Tuz, Mali i Zi, afër kufirit shqiptar.

Në fakt, sipas hetuesve, ai tregtonte kokainë nga banesa e tij në Zagreb nën një larmi pseudonimesh. Emri i tij i lindjes: Ilmija Frljuckic. Banda e tij përfshin një polic të korruptuar kroat, i cili i jep informacione dhe e ndihmonte atë të ndërtojë identitete të rreme.

Dokovich financon biznesin e tij të mashtrimit në Shtetet e Bashkuara. Banda e tij vodhi kodet PIN të më shumë se 20,000 klientëve të bankës në fillim të këtij mijëvjeçari. Bashkëpunëtorët e tij u arrestuan, përfshirë vëllanë. Por Dokovich mundi të ikte në Evropë, me miliona dollarë në valixhet e tij.

Kontaktet e Amerikës së Jugut

Vitet e ardhshme janë në errësirë. Është e qartë se Dokovich e ka zhvilluar bandën e tij në një organizatë të fuqishme me lidhje në të gjithë botën. Rrjeti i tij shtrihet deri në Hong Kong, ku policia konfiskoi 421 kilogramë kokainë të destinuar për Australinë në prill të këtij viti.

Njeriu i dorës së djathtë të Dokoviç, Petro “Pjer” Sarac, realizonte kontakte në Amerikën e Jugut. Ky shkëmbim i drejtpërdrejtë me kartelet e Amerikës së Jugut është një shenjë dalluese e mbretërve të rinj evropianë të kokainës. “Këto grupe nga Ballkani Perëndimor po përpiqen të veprojnë para tyre, ashtu si italianët dhe Nigerianët”, vëzhgon një oficer policie zviceran. “Ata janë drejtpërdrejt të pranishëm në Amerikën e Jugut, me sa duket që të negociojnë ose të organizojnë transportin.”

Sipas disa hetuesve, organizatat serbe, malazeze apo shqiptare janë bërë një forcë e fuqishme në tregtinë e kokainës. Ata kanë arritur të krijojnë rrugë të drejtpërdrejta të shitjes nga Amerika e Jugut në Evropë pa ndërmjetës, gjë që minimizon kostot dhe zvogëlon rrezikun e kapjes.

Ndërsa transporti i anijeve me kontejner bëhet gjithnjë e më i popullarizuar, Michael Dokovich zgjedh mënyrën më të shpejtë për shpërndarjen e drogës nëpër botë: avionë privatë. Në fillim të vitit 2019, ai themeloi kompaninë ajrore MD Global Jet dhe punësoi pilotët çekë që transportonin pasagjerë VIP të shoqëruar nga shoqërues të vërtetë të fluturimit, në mënyrë që të ruanin pamjen e një kompanie me reputacion. Me anë të këtyre avionëve, ai transportonte edhe kokainë me valixhe.

Që prej vitit 2016, M-FISH ka zbarkuar më shumë se një duzinë herë në tokën zvicerane. Për shembull, më 10 janar 2019 avionët fluturuan nga Shqipëria përmes Gjenevës për në Bazel.

Avioni privat kreu katër fluturime të largëta drejt Amerikës së Jugut ndërmjet tetorit 2018 dhe marsit 2019. Qëllimi i tre prej këtyre fluturimeve të Amerikës së Jugut sipas aktgjykimit ishte kontrabanda e kokainës. Më 16 maj, gjatë fluturimit të kthimit nga Uruguai, hetuesit pastaj goditën Bazelin. Fedpol e regjistroi aksionin si një sukses të madh.

Jeta e dyfishtë si sipërmarrëse i supozuar hotelier dhe jeta private e luksit duket se do të ketë mbaruar tani për Dokovich. Ai dhe dy bashkëpunëtorët e tij do të ekstradohen në Kroaci. Shkencëtari i kompjuterave u transferua nga autoritetet kroate më 4 tetor. Ankesat e Dokovich dhe pilotit u refuzuan më 29 tetor nga Gjykata Penale Federale. /B.W/



