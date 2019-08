Kapet me cigare, Rama përgjigje për Brrylin dhe 1 thumb për Fevziun

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama është fotografuar duke konsumuar cigare, në një bar-restorant buzë detit, dhe pikërisht në kohën kur është forcuar ligji antiduhan. Kjo foto është postuar nga faqja satirike në facebook “Brryli Broadway” me këtë koment: “Keq m’vje te kom mik e shok, t’du fort mer qen muti, po para ligjit nuk te vej dot ty sepse ligji eshte i barbarte per t’gjithe”.

Kryeministri Edi Rama ka reaguar brenda 15 minutave në Instagram, ku ndër të tjera shkruan se po e pi cigaren në ambientet e jashtme të lokalit, në zonën e Lungomares.

Por Rama, teksa duket se bën humor me “Brrylin” i fut edhe një thumb Blendi Fevziut, pasi gazetari ka qenë ndër të parët që i dhënë një pëlqim (like) postimit të Brrylit.

Reagimi i Kryeministrit:

“O Brryli i’a ke fut katunit ktu ene mvje keq qi paske ra kaq posht sot tu riciklu mall kazoni. Me kazonet smerrem, po ty tjap xhevap se ene un tdu fort mer qafir🤗

Kjo osht mu ke Lungomarja Vlones, perjasht Brryli ene ky xhomi da oborret e lokaleve.

Kshu qi mos u fut neper kazona her tjeter, se jon tpariciklushme plehnat e tyne, bohesh pis kot😱

Ik futu ndet tashti hajt ene me men mkok her tjeter. Ouuuu merre ene fevziun se e paska vu lajkun me vrap e do jet djersit”.

Etiketa: Brryli