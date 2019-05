Kapet në Itali 5.4 ton drogë me vlerë 50 milionë euro (Video)

Ishte një operacion ndërkombëtar anti-drogë, i udhëhequr nga Njësia e Policisë Financiare dhe Ekonomike, me mbështetjen e grupit ajror dhe detar të Messinës, që çoi në sekuestrimin e mbi 5 ton hashash.

Droga ishte nisur nga Maroku dhe së shpejti do përfundonte në tregjet e shitjes në disa vende të ndryshme të Evropës. Mediat italiane bëjnë me dije se varka me vela 12 metra e gjatë, e quajtur “Solen 1” do të ankorohej në brigjet e Palermos.syri

Video e operacionit