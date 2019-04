Ju sugjerojme

Po luhet në “Anfield Road” sfida mes Liverpool dhe Chelsea. Pjesa e parë e takimit u mbyll me rrjeta të paprekura pavarësisht dominimit të “The reds”. Me nisjen e 45 minutave të dyta, ekipi i Jurgen Klopp gjen rrugën e rrjetës në minutën e 51 me anë të Sadio Mane.

Dy minuta më pas është egjiptiani Salah i cili dyfishon shifrat duke shënuar një gol spektakolar.

Etiketa: Chelsea