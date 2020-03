Karantina në Durrës/ Meta: Qendër e standardeve optimale

Ju sugjerojme



Në karantinën shtetërore në kavalishencën e Durrësit ndodhen personat e kontaktit të ngushtë me rastin e konfirmuar me rastin pozotiv me koronavirus.





Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga ISHP, sipas të cilit personat që ndodhen në karantinë nuk janë të prekur. Kjo qendër u vizitua nga kreu i shtetit, Ilir Meta.









“Sot paradite inspektova Shtëpinë e Pushimit të Ushtarakëve në Durrës, që është kthyer në një qendër karantinimi të standardeve optimale.Edhe pse një numër i pakët qytetarësh po trajtohen aktualisht, kjo qendër i ka të gjitha kapacitetet për të pritur deri në 120 qytetarë me të gjitha standardet e sigurisë shëndetësore. Falenderoj të gjithë personelin ushtarak dhe shëndetësor për gatishmërinë e tyre shembullore!

SË BASHKU PËR TË MBROJTUR SHËNDETIN E ÇDO QYTETARI!” shkruan Meta.

