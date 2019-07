Kastro Zizo trondit fansat: Jam me kancer

Ju sugjerojme

Këngëtari i njohur Kastro Zizo ka tronditur të gjithë fansat me postimin që ka bërë gjatë mesnatës në rrjetin social Instragram. Ai ka publikuar një foto me një mace ku deklaron se janë të dy me kancer, dhe më pas shton se pemët janë të vetmet gjallesa që nuk preken nga sëmundjet në tokë.

“JEMI TE 2 ME KANCER djali me lule në kokë Nina balerina”, shkruan këngëtari, ndërkohë ka bërë një tjetër postim në Instastory. Më pas Kastro ka edituar dhe postimin e fillimit.

“Ti ma mposht… Kot fare!… Kishte dy ditë pa ngrënë. Kancer?! Jo m’ka marrë malli”, shkruan Kastro duke i bërë edhe më tepër konfuzë ndjekësit.

Nuk dihet nëse këngëtari e ka bërë me seriozitet këtë deklaratë apo nëse e ka bërë në formë shakaje, por pritet një reagim i dytë nga Kastro.

Etiketa: Kastro Zizo