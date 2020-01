Kategoria Superiore/ Në fushë zbret Kukësi kryesues, sfidë delikate për Tiranën

Ju sugjerojme

Do luhen sot dy ndeshjet e fundit të fazës së dytë të Kategorisë Superiore. Fillimisht, në orën 14:00, Kukësi sfidon Luftëtarin në Gjirokastër. Verilindorët kërkojnë të nisin vitin me këmbë të mbarë, teksa padyshim pretendojnë të qëndrojnë në krye të kampionatit edhe pas kësaj jave. Verilindorët nuk kanë lëvizur në merkato (përveç largimit të Dakut), me trajnerin Shpëtim Duro që i ka besuar organikës aktuale.