Katër identitetet e “Rrumit”, përdorte edhe mbiemrin Dako

Ju sugjerojme

Zbardhen detaje të tjera nga atentati ndaj prokurorit Arjan Ndoja, shoferit të tij Andi Malokut dhe Landi Muharremit, të cilët ndodheshin në një automjet tip “Benz GL”.

Landi Muharremi ose i ashtuquajturi “Rrumi” i Shijakut, një personazh i njohur i kronikës, ka mbajtur në vite të ndryshme katër identitete të ndryshme si Pëllumb Muharremi, Pëllumb Ymeri, Aleksandër Dako dhe Aleksandër Laho. Gjithashtu, mësohet se “Rrumi” në raste të caktuara përdorte edhe mbiemrin Dako, atë të ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako.









Jo pa qëllim kryedemokrati Lulzim Basha një vit më parë nga një takim me mbështetës në Durrës akuzoi Landi Muharremin se në bashkëpunim me Dakon ishin të përfshirë në shitblerjen e votave dhe presione ndaj qytetarëve. Pikërisht ky afrimitet me një prej njerëzve më të pushtetshëm të PS mund të ketë bërë që “Rrumi” të prezantohej me mbiemrin Dako.

Atentati i të premtes pasdite bëri bujë pasi në automjet ndodheshin dy personazhe të njohur, prokurori i Durrësit, Arjan Ndoja dhe miku i tij, “Rrumi” si dhe shoferi Andi Maloku, një ish-punonjës policie. Automjeti në të cilin po udhëtonin ata është ndjekur nga një mjet tjetër tip “Benz E280”. Pranë mbikalimit të Shkozetit në drejtim të automjetit të prokurorit është qëlluar me breshëri kallashnikovi, duke i plagosur të tre.

Pak sekonda më pas, pranë makinës së qëlluar me plumba ka ndaluar një automjet tjetër i cili dyshohet se është i bashkëpunëtorëve të atentatorëve, për t’u siguruar që shënjestra është neutralizuar.

Policia ka shoqëruar për ngjarjen dy persona nga Fushë Kruja, por hetimet ende vijojnë.

Etiketa: Arjan Ndoja