Vrasja/ Marsida Qatja jep versionin e saj, me kamera në shtëpi

Pesë ditë më parë vendi u trondit nga një krim në Kavajë që u cilësua krim pasioni, për shkak se vetë policia tha se “motivi është xhelozia e dy burrave për një grua”. Por shumë gazetarë dhe analistë kanë hedhur dyshime se ngjarja ka ndodhur për prishjen e pazareve të drogës, kjo për faktin se burri i Marsidës është i dënuar për trafik droge, dhe personi që u vra ishte me precedentë penalë. Po kaq, Shefit të Policisë së Burgut, Bledar Toçi iu gjetën 8 doza kokainë pas ngjarjes.

Në ngjarjen e 10 tetorit mbeti i vrarë Dritan Haxholli i cili kishte shkuar i armatosur në shtëpinë e Marsida Qatjes. Sakaq në banesën e saj ishte Bledar Toçi, shefi i sigurisë së Burgut dhe 2 burra të tjerë, miq të Marsidës. Autori i vrasjes është polici i Burgjeve, Toçi i cili ka thënë para hetuesve se “ka qëlluar për vetëmbrojtje”.



Marsida Qatja ka folur edhe më parë në media, duke mohuar se e ka patur të dashur viktimën Dritan Haxholli, por sonte ka hapur dyert e shtëpisë për kamerat e emisionit “Open” në Top Channel. Ajo ka treguar dinamikën e ngjarjes, duke thënë se ndodhej në banesë me djalin e saj 2 vjeç, ndërsa dy fëmijët e rritur 14 dhe 9 vjeç nuk ndodheshin në aty kur ndodhi krimi.









Ajo këmbëngul se gjithë personat e perfshirë në ngjarje janë shokë të saj, ndërsa nuk ka patur lidhje intime as me Dritanin dhe as me Bledarin.

Po kaq Marsida, mohoi se ka përdorur kokainë, edhe pse në banesën e saj u gjetën disa doza. Po kaq kokainë iu gjet edhe Bledar Toçit. Marsida në alibinë e saj për ngjarjen, shprehet se krimi ndodhi vetem se Dritani e ngacmonte dhe e shqetësonte në mënyrë të vazhdueshme.

