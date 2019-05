“Kcimi i Tropojës”/ Presidenti Meta do të marrë pjesë në festival

Ju sugjerojme

Presidenti Meta, do vizitojë sot Tropojën, ku do të marrë pjesë në Festivalin e Parë Mbarëkombëtar të “Kcimit të Tropojës”, ndërsa pritet të takohet me autoritetet vendore dhe përfaqësues lokal.

Presidenti Meta, prej kohësh është angazhuar që “Kcimi i Tropojës”, një nga thesaret më të çmuara të trashëgimisë kulturore e artistike të kombit tonë, të promovohet edhe më tej, për t’u bërë pjesë e trashëgimisë kulturore botërore.

Meta prej kohësh është angazhuar, ndërsa ka bërë thirrje për domosdoshmërinë e ruajtjes së kësaj pasurie folklorike të Malësisë së Gjakovës dhe bërjen e saj pjesë të UNESCO, së bashku me pasuritë e tjera kulturore shqiptare.

Etiketa: festival