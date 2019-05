“Ke bark si të një gjysheje”/ Miss Franca 2019: Më pëlqen të ha…

Ju sugjerojme

Miss Franca 2019, Vaimalama Chaves po përballet së fundmi me kritika ofenduese që lidhen drejtpërdrejtë me peshën e saj trupore. Mirëpo, 23-vjeçarja me origjinë polineziane di si t’i bëjë ballë komenteve të këtij lloji.

Një përdorues i rrjeteve sociale ka vënë në dukje se “është shëndoshur më shumë se zakonisht”, ndërsa një tjetër ka shkruar në “Instagram”: “Me barkun e saj si të një gjysheje, ajo do të poshtërohet në Miss Bota.”

“Në moshën 18-vjeçare peshoja 80 kilogramë dhe më quanin përbindësh. Nuk ishte e lehtë ta duroja. Por, sot jam e lumtur që e kam pasur atë përvojë, sepse më bëri më të fortë dhe më të aftë për të duruar të shara”-është shprehur Chaves përgjatë një programi televiziv, duke pohuar më tej se i pëlqen të hajë.

“Unë ha shumë sepse të gjitha këto pjata që më ofrojnë që kur kam fituar konkursin nuk janë pjesë e kulturës sime, prandaj shfrytëzoj rastin t’i zbuloj ato. Edhe pse nuk është imazhi klasik i Miss Francës që do të donit. Më pëlqen të bëj shaka, flas me zë të lartë, fle dhe do të vazhdoj të jem kështu, ju pëlqen apo jo. Paçi fat, sepse do t`ju duhet të më duroni edhe për disa muaj”– ka thënë ajo.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Vaimalama Chaves u zgjodh Miss Franca nga votimet e 44% të shikuesve.

Etiketa: Miss Franca 2019