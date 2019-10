Këllici në Gjermani: 9 kushtet, pasqyrë e situatës së rëndë në Shqipëri

Ju sugjerojme

Në vazhdën e ngjarjeve politike të brendshme dhe të jashtme që po kalon vendi ynë, ku parësore është çështja e ‘Integrimit Europian’, Kreu i FRPD-së, Belind këlliçi, ka takuar sot (12 tetor) në Gjermani Sekretarin e Përgjithshëm të CDU, Paul Ziemiak.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’, Këlliçi shprehet se gjatë takimit me Ziemiak kanë diskutuar për situatën aktuale në Shqipëri, rolin e të rinjve si dhe ndihmën e posaçme që Bundestagu Gjerman po jep në procesin e hapjes së negociatave me vendin tonë.

Postimi i plotë

Sebashku me Tobias Rüttershoff, Drejtorin e fondacionit Konrad Adenauer Stiftung ne Shqiperi, sot pata mundesine te takoja mikun tone te vyer, Sekretarin e Pergjithshem te CDU, Paul Ziemiak. Me Paulin diskutuam per situaten aktuale ne Shqiperi, rolin e te rinjve si dhe ndihmen e posacme qe Bundestagu Gjerman 🇩🇪 po jep ne procesin e hapjes se negociatave me vendin tone, permes vendosjes se 9 kushteve te panegociueshme te cilat pasqyrojne me se miri situaten e rende politiko sociale qe po kalon Shqiperia.

Shqiperia Europiane eshte fati yne i pashmangshem



