Këndonte herët në mëngjes, gjeli paditet në gjykatë

Disa banorë të ishullit të Oleronit në Francë nuk kanë duruar më dhe kanë paditur në gjykatë një gjel që këndonte herët në mëngjes.

Kjo u prit me protesta nga disa banorë të cilët protestuan përpara gjykatës ku u zhvillua seanca gjyqësore. Gjeli, me emrin Moris, nuk ishte në gjykatë, dhe as pronarët e tij pensionistë.

Rasti ka tërhequr vëmendje jo vetëm sepse gjeli është një nga emblemat kombëtare të Francës, por edhe sepse padia është parë nga shumëkush si një sulm mbi jetën e fshatit.

Pronarja e Morisit, Korin Feso, që jeton në ishullin Oleron prej 35 vjetësh, thotë se ajo është detyruar ta mbyllë brenda shpendin e saj gjatë natës dhe të mbulojë strehën e tij me karton, në mënyrë që të bllokojë dritën dhe ai të mos këndojë, por nuk ka patur sukses. Gjykata do të marrë vendim në muajin shtator.

