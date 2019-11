Këngëtarja e njohur shqiptare në zi, njofton vdekjen e babait

View this post on Instagram

Njoftim Sot në mëngjes pas një sëmundje ka ndërruar jetë më i dashuri ynë babai Adi Kasami, njoftojmë familjarët miqt të tjerë se varrimi i të ndjerit bëhët nesër datë 10.11.2019 në namazin e drekës, funerali niset nga shtëpia e të ndjerit në Tetovë.