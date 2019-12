Këngëtarja shqiptare në SHBA i kushton këngë të prekurve nga tërmeti

Ju sugjerojme

Enisa Nikaj është një këngëtare me origjinë shqiptare që jeton në New York. E prekur nga tragjedia e tërmetit këngëtarja ka vendosur t’i kushtojë një këngë dhe të gjitha të ardhurat që do mblidhen do shkojnë për njerëzit e dëmtuar nga tërmeti.

“Ne i tregojmë botës se na jena një”, është një frazë që Enisa e këndon gjatë këngës në gjuhën shqipe.









“E shkrova këtë këngë me Dimitri Ehrlich për vendin tim të bukur, Shqipërinë, për viktimat e tërmetit që ata ta mbajnë kokën lart. 100% e fitimeve të kësaj kënge do të shkojnë për viktimat e tërmetit, kështu që ju lutem blijeni në iTunes, do ta vlerësoja shumë (kushton vetëm një dollar)”, shkruan Enisa.



Etiketa: Enisa Nikaj