Këngëtarja shqiptare takon Angelina Jolie-n dhe s’përmbahet aspak

Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, Bebe Rexha ka takuar së fundmi aktoren e saj të preferuar, Angelina Jolie. Ajo e takoi atë në premierën e filmit “Maleficent: Mistress of Evil”, kolona zanore e së cilës është kënduar pikërisht nga Bebe.

Kjo e fundit nuk ka ngurruar të postojë në “Instagram” foto me të nga tapeti i kuq, ku duken të veshura të dyja me fustane të gjatë e të zinj. “Angelina të dua”-ka shkruar Bebe fillimisht në njërën prej fotove ku duket me fëmijët e saj. “Takova Mbretereshën Jolie”-ka shkruar më tej, duke iu referuar gjithashtu si shembull për t’u marrë në jetë.

