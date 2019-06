Keni lëkurë problematike? Victoria Beckham ndan sekretin e bukurisë

Ju sugjerojme

Të gjithë ju që keni një lëkurë problematike, Victoria Beckham propozon që të ndiqni një dietë ushqimore që bazohet vetëm në konsumimin e salmonit.

Ikona e modës është komentuar gjithmonë për një lëkurë perfekte, e cila nuk ia tregon aspak vitet që ka mbi supe. Victoria duket se ka zbuluar së fundmi, përgjatë një intervistë të dhënë për “The Edit”, se sekreti i lëkurës së saj është pikërisht salmoni.

“Unë takova një doktor në Los Angeles, që quhet Harold Lancer, i cili është i jashtëzakonshëm. Ai më caktoi se çfarë lloj lëkure kam. Si një njeri me një lëkurë shumë problematike, Lancer më tha: Duhet të konsumosh salmon çdo ditë, mëngjes, drekë, ose darkë”-ka treguar Victoria.

Salmoni shërben si një kurë natyrale për lëkurën me probleme, pasi është i pasur me yndyrë, acide yndyrore, omega-3 dhe vitaminë A dhe C.

