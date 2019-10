Ju sugjerojme

KENNEDY-LUGAR YOUTH EXCHANGE AND STUDY

YES – Youth Exchange and Study është një program pa pagesë që siguron bursa studimi për nxënësit e shkollave të mesme nga vendet YES për të kaluar deri në një vit akademik (2020-2021) në Shtetet e Bashkuara, duke jetuar me familje amerikane dhe duke ndjekur një shkollë të mesme amerikane.

Fokusi i programit është zhvillimi i komunikimit ndërmjet qytetarëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendeve partnere, me qëllim ngritjen e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë. Nxënësit jetojnë në një familje pritëse, ndjekin një shkollë të mesme, angazhohen në aktivitete për të mësuar mbi shoqërinë dhe vlerat amerikane, sigurojnë aftësi drejtimi dhe ndihmojnë në edukimin e amerikanëve mbi vendin dhe kulturën e tyre.

Ky program mbështetet financiarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit.

Faza e parë e konkurimit: Qyteti Data ora 9 to 12:00 Adresa Fier Tiranë 1 nëntor 2019 2 nëntor 2019 Shkolla e mesme “Flatrat e Dijes” Lagjja 1 Maj Universiteti “Marin Barleti”, Kampusi 2, Rruga “Frang Bardhi”, Selitë, Tiranë

Të gjithë nxënësit duhet të regjistrohen personalisht ditën e testimit.

NËSE DËSHIRONI TË REGJISTROHENI PARAPRAKISHT PËR TESTIMIN NË TIRANË NË ORARIN QË DËSHIRONI, NA DËRGONI NJË E-MAIL NË ADRESËN

[email protected]

Aplikanti/aplikantja duhet të plotësojë këto dy kushte:

– Ditëlindja: nga 1 janar 2003 – 15 korrik 2005

– Nxënës/e në shkollë të mesme, klasa 10 ose klasa 11

Si dhe kushtet e mëposhtme:

– Nxënës/e me rezultate të mira

– Njohuri të mira të gjuhës angleze

– Të jetë shtetas/e shqiptar/e

-Nxënësit me aftësi të kufizuar duhet të jenë të lindur nga 15 shkurt 2002-15 korrik 2005 dhe të jenë në cilindo klasë.

Dokumentet që duhet të paraqiten:

Aplikanti duhet të paraqesë:

– Fotografi të kohëve të fundit 3 x 4 cm;

– Pasaportë, certifikatë lindjeje me fotografi; ose kartë identiteti

– një stilolaps të zi

www.ac-see.org