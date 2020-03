“Keqqeverisje e Ramës”/ Pollo: Ndryshe nga Maqedonia, Shqipërisë i janë shtuar kushtet

Ju sugjerojme



Pas vendimit të Bashkimit Evropian për të hapur negociatat për Tiranën dhe Shkupin, ish-deputeti i PD-së, Genc Pollo thotë se ndryshe nga Maqedonia, Shqipërisë i janë shtuar kushtet.





Sipas tij, 15 kushtet për Shqipërinë janë probleme të krijuara ose të thelluara gjatë keqqeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Ai thekson se midis kushteteve të Bashkimit Evropian kërkohen zgjedhje të lira dhe drejtësi e pavarur.









Reagimi i plotë i Pollos:

Vendimi i Bashkimit Europian për t’i hapur rrugën Shqipërisë drejt nisjes së negociatave të anëtarësimit është një sinjal shprese në këtë periudhë të vështirë. Por ndryshe nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria ka shumë kushte para se të nisë bisedimet e anëtarësimit.

Janë trefishuar kushtet: nga 5 që iu vunë Edi Ramës në 2016 tashmë janë bërë 15 kushte. Thelbi i kushteve për nisjen e negociatave janë: zgjedhjet e lira e të ndershme, drejtësia e pavarur dhe funksionale, media e lirë dhe e pavarur, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Të 15 kushtet për Shqipërinë janë probleme të krijuara ose të thelluara gjatë keqqeverisjes së Edi Ramës.

Autori i këtyre problemeve as nuk do dhe as nuk di t’i zgjidhë ato. Por me ndryshimin që do të sjellin qytetarët në zgjedhje të lira dhe të ndershme, të gjitha kushtet do të zbatohen, njësoj siç bëmë kur hoqëm vizat, dhe negociatat do të nisin për të realizuar aspiratën e çdo shqiptari për Shqipërinë si Europa.

Etiketa: genc pollo