Keqtrajtonte gruan dhe ngacmonte vajza të mitura, burg shqiptarit

Shtypi italian bën me dije se 53-vjeçari me origjinë shqiptare identiteti i të cilit ende nuk bëhet i ditur, hetohej prej kohësh për ngacmimin e një 15-vjeçareje. Ish-shoferi i autobusit i akuzuar për ngacmimin e dy vajzave dhe keqtrajtim të gruas është dënuar me rreth 3 vite e 4 muaj burg.

Adoleshentja 15-vjeçare tregon se në autobus ai e ngacmonte me fjalë madje edhe fizikisht duke e prekur apo shtyrë. Nga këto veprime vajza ndihej keq, në situatë të sikletshme, por edhe e frikësuar.

E njëjta situatë i kishte ndodhur edhe një vajze tjetër, e ngacmuar nga ish-shoferi gjatë kohës që po e merrte në shtëpi.

