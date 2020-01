Kërcënonte gruan se do e vriste, arrestohet 50-vjeçari dhe i sekuestrohet arma

Ju sugjerojme

Lezhë-Një 50-vjeçar është prangosur pasi dhunonte dhe kërcënonte bashkëshorten. Bëhet fjalë për të identifikuarin me inicialet Z.K, banues në Pllanë. Ai është denoncuar pikërisht nga e shoqja.

Gjatë kontrollit, 50-vjeçarit i është gjetur një kallashnikov me krehër me 10 fishekë, një kuti metalike me 750 copë fishekësh luftarakë, si dhe 10 m fitil zjarrpërcjellës.









I arrestuari do të përballet me akuzat për veprat penale “Dhunë në familje” dhe “Armëmbajtje pa leje”.

Etiketa: dhune ne familje