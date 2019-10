Kërcënonte me telefon një shtetase, kapet i riu i shpallur në kërkim

Ju sugjerojme

Kapet dhe ndalohet një shtetas i shpallur në kërkim për “Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike”.

Policia bën me dije se ka ndaluar shtetasin S.S, 26 vjeç, banues në Mallakastër.









Njoftimi i policisë

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mallakastër kapën shtetasin e shpallur në kërkim:

S.S, 26 vjeç, banues në Mallakastër.

Ky shtetas është shpallur në kërkim për veprën penale” Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike” pasi me anë të telefonit ka kanosur shtetasen A.T.

Shtetasi S.S iu dorëzua shërbimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 Tiranë për veprime të mëtejshme proceduriale.

Etiketa: Kërcënonte me telefon