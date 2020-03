Kërkohej në Itali për përdhunim, arrestohet në Vau i Dejës 52-vjeçari (EMRI)

Ju sugjerojme



Arben Gorila, 52 vjeç, banues në fshatin Brabullush, Vau i Dejës u arrestua në një operacion, nga Policia e Shkodrës, në koordinim me Interpol Tiranën dhe Zyrën ndërlidhëse të Policisë italiane.





Nga forcat operacionale të DVP Shkodër, pas informacioneve të marra në rrugë operative, në bashkëpunim me Interpol Tiranën, u bë kapja dhe ndalimi, për qëllim ekstradimi, i tij pasi ai ka qënë i shpallur në kërkim nga Zyra Qendrore e Interpolit në Tiranë, me Nr. 4178kl/1 Prot., datë 11.03.2020, ku rezulton se ky shtetas ka patur urdhër arresti, për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Torinos në Itali, me Nr. 79 / 2020 SIEP, datë 20.02.2020, e cila ka dënuar me 7 vjet, 1 muaj e 7 ditë burg, për veprën penale “Krime të rënda seksuale”, sipas Kodit Penal italian.









Materialet iu referuan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për veprime të metejshme.

