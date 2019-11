Kërkohet burgosja e Agim Kajmakut, ja akuza e prokurorisë

Agim Kajmaku u shkarkua nga posti i kryetarit të Bashkisë së Vorës, më datë 1 Nëntor pasi kishte mashtruar me formularin e Dekriminalizimit. Ndërkohë është shpallur person në kërkim në bazë të një urdhër-arresti të lëshuar nga Prokuroria e Tiranës.

Kajmaku akuzohet për falsifikim dhe shpërdorim detyre. Pasi KQZ-ja i hoqi mandatin, ai shkarkoi nga detyra dy n/kryetarët e bashkisë.

“Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ka shpallur në këkrim me mase sigurimi “arrest me burg”, në lidhje me hetimin qe po zhvillohet ne ngarkim te shtetasit Agim Kajmaku, i dyshuar per kryerjen e veprave penale, te “Shpërdorimit te detyres”, “Falsifikimi i formulareve” dhe “ushtirmi i funksioneve pas dhënies fund të detyres”, parashikuar nga nenet 248, 190 dhe 249 te Kodit Penal. Kjo masë sigurimi është dërguar per ekzekutim ne polici”, thuhet në njoftimin zyrtar të prokurorisë.