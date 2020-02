Këshilla e Sorecës: OFL të punojë nën udhëheqjen e SPAK

Ju sugjerojme

“Shqipëria ka shanse t’i hapë negociatat përpara samitit të Zagrebit”. Ky ka qenë qëndrimi i Ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreca, i cili ditën e sotme ishte në Vlorë në kuadër të prezantimit të gjetjeve në kuadër të projektit “Bashkitë për në Europë”.

Soreca tha se po implementohet një metodologji e re vlerësimi sa i përket procesit të integrimit të Shqipërisë. I pyetur edhe për njësinë OFL, ambasadori tha se i qëndrimit të komunikuar zyrtarisht të dielën e kaluar.









Ndërsa priten rezultatet konkrete. Ai tha se është shumë e rëndësishme që kjo njësi të operojë në varësi të SPAK.

“Ne besojme se parimi ndiq per parane eshte efikas per te luftuar krimin e organizuar. Kjo tregon vullnetin politik per ta trajtuar kete problem. Une kam qene ne kontakt me ministrin e brendshem dhe shpejt do te kem nje takim edhe me drejtues te spak. Menyra se si do te zbatihet Ky ligj eshte shume e rendesishme dhe ne Po e ndjekim me vemendje implementimin e tij”, tha Soreca.

Soreca, komentoi edhe konferencën e donatorëve për të cilën tha se po punohet që Shqipëria të ndihmohet në bazë prioritetesh. Ai kaloi nismën për festimet e ditës së Europës më 9 maj në Vlorë.

Ambasadori Luigi Soreca zhvilloi disa takime në Vlorë, në kuadër të prezantimit të gjetjeve në kuadër të projektit “Bashkitë për në Europë”.

