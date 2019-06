Këshilli i ambasadorëve: Nuk hapen negociatat, ja shtetet kundër

Ju sugjerojme

Shumë shtete kanë dalë kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ku renditen Gjermania, Franca, Holanda dhe Danimarka. Kjo u bë e ditur gjatë takimit të Këshillit të Ambasadorëve të BE me komisionerin për Zgjerim, Johannes Hahn.

Për shkak se ky vendim kërkon njëzëshmërinë e 28 vendeve anëtare është përjashtuar mundësia e hapjes së negociatave këtë verë, shkruan “Diepresse.com”. Edhe një vizitë në Bruksel nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev të martën nuk e ndryshoi këtë qendrim.

Franca dhe Hollanda në veçanti kundërshtojnë fuqimisht hapjen e negociatave për pranimin e dy vendeve. “Kur isha ministre e bllokova zgjerimin e BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë Vveriore. Ne jemi kundër dhe do të mbetemi kundër”, tha Nathalie Loiseau, që do të udhëheqë eurodeputetët e Macron në Parlamentin Europian.

Hollanda shkon një hap më tej se Franca. Ata bëjnë thirrje për t’i dhënë fund regjimit pa viza për qytetarët shqiptarë. Të hënën, një zëdhënëse e Komisionit Evropian konfirmoi se ajo kishte marrë një letër nga Haga. Shqiptarët kanë qenë në gjendje të udhëtojnë në BE pa viza që nga fundi i vitit 2010;. Komisioni tani ka një muaj kohë për të shqyrtuar ankesën e holandezeve.

Gjithashtu në Danimarkë dhe Gjermani nuk ka marrëveshje për të hapur negociatat e pranimit me të dy shteteve. Në Danimarkë, parlamenti do të rizgjidhet këtë të mërkurë, ku duket se do fitojnë Social Demokratët. Ata kanë lëvizur fuqimisht në politikat e tyre kundër të huajve.

Në Gjermani edhe pse vlerësohen reformat e qeverisë, për arsye procedurale një marrëveshje para verës do të jetë e pamundur. Qeveria gjermane mund të miratojë negociatat e pranimit me një shtet të tretë pas autorizimit paraprak nga Bundestagu. Por deputetët nuk kishin kohë për të studiuar dhe debatuar raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili u botua në Bruksel javën e shkuar. Në këtë raport, Komisioni rekomandon hapjen e negociatave të pranimit. Jo më herët se në fund të shtatorit, Bundestagu do të jetë në gjendje për të vendosur, tha zëvendësi i grupit parlamentar i CDU/CSU.

“Die Presse” është gazeta kryesore, më me influencë në Austri

Në shqip: Mapo.al

