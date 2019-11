Këta janë vip-at që shijuan sfidën Shqipëri-Francë (FOTO)

Ju sugjerojme

Sfidën mes Shqipërisë dhe Francës e parapriu ceremonia e inagurimit të stadiumit ‘Arena Kombëtare’.

Mbrëmja u hap nga këngëtari Flor Mumajesi i cili këndoi këgën ‘Kuq e zi’, , më pas nga Aurela Gace e cila këndoi ‘Xhamadani vija-vija’ dhe u mbyll nga këngëtarja Era Istrefi me “Live it up”. Më pas këngëtarja Juliana Pasha na mbërtheu me himnin kombëtar.









Nuk ishin vetëm këta personat e famshëm që morën pjesë në ndeshje.

Gjithashtu, në sfidën e djeshme ishin të ftuar të gjithë ish-futbollistët e Kombëtares Shqiptare.

