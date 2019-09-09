Aktualitet

Këto janë 10 videot më të shikuara në ‘youtube’, e dinit?

               Publikuar në : 20:29 - 09/09/19 |
mapo.al

Youtube tashmë nuk është thjesht një kanal ku çdokush mund të ngarkojë videot që dëshiron, por një media, një industri biznesi ku pas miliarda klikimeve çdo ditë, qarkullojnë miliona dollarë. Përpos kësaj, a jeni kuriozë të dini se cilat janë 10 videot më të klikuara në youtube? Shikoni videot më poshtë:


Taylor Swift – Shake it off – 2.8 miliard klikime

Katty Parry – Roar – 2.9 miliard klikime

Maron 5 – Sugar – 3 miliard klikime

Justin Bieber – Sorry – 3.1 miliard klikime

Gangnam Style – 3.4 miliard klikime

Bruno Mars – Uptown Funk – 3.6 miliard klikime

Masha and the bear – 4.1 miliard klikime

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth 4.2 miliard klikime

Ed Sheeran – Shape of You – 4.3 miliard klikime

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 6.4 miliard klikime

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