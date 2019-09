Këto janë 10 videot më të shikuara në ‘youtube’, e dinit?

Ju sugjerojme

Youtube tashmë nuk është thjesht një kanal ku çdokush mund të ngarkojë videot që dëshiron, por një media, një industri biznesi ku pas miliarda klikimeve çdo ditë, qarkullojnë miliona dollarë. Përpos kësaj, a jeni kuriozë të dini se cilat janë 10 videot më të klikuara në youtube? Shikoni videot më poshtë:

Taylor Swift – Shake it off – 2.8 miliard klikime



Katty Parry – Roar – 2.9 miliard klikime



Maron 5 – Sugar – 3 miliard klikime



Justin Bieber – Sorry – 3.1 miliard klikime



Gangnam Style – 3.4 miliard klikime



Bruno Mars – Uptown Funk – 3.6 miliard klikime



Masha and the bear – 4.1 miliard klikime



Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth 4.2 miliard klikime



Ed Sheeran – Shape of You – 4.3 miliard klikime



Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 6.4 miliard klikime



