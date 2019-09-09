Këto janë 10 videot më të shikuara në ‘youtube’, e dinit?

Youtube tashmë nuk është thjesht një kanal ku çdokush mund të ngarkojë videot që dëshiron, por një media, një industri biznesi ku pas miliarda klikimeve çdo ditë, qarkullojnë miliona dollarë. Përpos kësaj, a jeni kuriozë të dini se cilat janë 10 videot më të klikuara në youtube? Shikoni videot më poshtë:
Taylor Swift – Shake it off – 2.8 miliard klikime
Katty Parry – Roar – 2.9 miliard klikime
Maron 5 – Sugar – 3 miliard klikime
Justin Bieber – Sorry – 3.1 miliard klikime
Gangnam Style – 3.4 miliard klikime
Bruno Mars – Uptown Funk – 3.6 miliard klikime
Masha and the bear – 4.1 miliard klikime
Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth 4.2 miliard klikime
Ed Sheeran – Shape of You – 4.3 miliard klikime
Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 6.4 miliard klikime
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