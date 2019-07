Këto ushqime ju ndihmojnë të flini rehat

Ju sugjerojme

Ja cili është ushqimi i duhur që do ju ndihmojë të flini sa më mirë dhe pa shqetësime natën.

Ushqimet e pasura me proteina

Zgjidhni mishin e pulës, djathin e bardhe, vezët dhe qumështin ne darke për një gjumë me te mire. Specialistet thonë se këto ushqime përmbajnë tryptophane, një acid amin qe nxit prodhimin e serotonines dhe melatonines, hormoneve qe rregullojnë gjumin.

Glucidet

Glucidet ndihmojnë ne shndërrimin e tryptophan-it ne serotonine dhe melatoninë. Konsumoni oriz kaf ose patate te pjekura ne furre. Këto glucide kane edhe vitamine B qe do ju ndihmojnë te flisni si duhet.

Qershitë e hidhura

Qershitë e hidhura janë te pasura me melatoninë dhe ndihmojnë trupin te prodhoje me shume hormone. Konsumojini këto fruta në mbrëmje dhe do e shihni çfarë gjumi do bëni.

Arrat

Arrat përmbajnë tryptophen dhe magnez te cilat te relaksojne. Nëse i konsumoni ato para gjumit do flini rehat. Vetëm kujdes mos abuzoni pasi do ju rendojnë ne stomak.

Pijet e ngrohta

Dihet tashme qe një filxhan me çaj kamomil me pak limon te qetëson para gjumit, por çdo lloj pijeje tjetër e ngrohte, përveç atyre qe përmbajnë alkool do ju ndihmoje te flisni ne qetësi dhe rehati te plote.

Etiketa: gjume