Kiara pozon nga shezlongu, Ermali kap detajin dhe e tall publikisht

Ermal Mamaqi nuk i kursen komentet humoristike për kolegët e tij. Së fundmi, ai ka lënë një të tillë në foton e moderatores Kiara Tito, e cila momentalisht ndodhet me pushime në një vend bregdetar.

Ajo shihet në të duke pozuar në një shezlong plot me jastëkë të bardhë, ndërkohë që i bien në sy këmbët e pisëta. Kaq është dashur që aktori i humorit ta verë në lojë. “Ku shkon me ato këmbëë. Sa lavaaa”-i ka shkruar Ermal Mamaqi, i cili, me ç’shihet deri më tani, ka ngelur pa një përgjigje nga ana e moderatores.

