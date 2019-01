Kida largohet nga ‘On Records’…

View this post on Instagram

Te dashur fansa, miq dhe kolege, njerez pa vleresimin e te cileve nuk do te isha ketu ku jam sot! Dua te ju lajmroj qe nga sot kemi perfunduar kontraten me kompanine ONRECORDS. Publikisht dua te falenderoj te gjithe stafin e punes per punen e palodhshme deri me sot, qe kane qene pjese e udhetimit tim dhe kemi bere se bashku nje pune te madhe e te palodhshme me shume dashuri. Une do te vazhdoj te sjelle projekte te reja ne vazhdim! Faleminderit shume ♥🙏🏻