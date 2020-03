Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kida gjithmonë ka qënë aktive në rrjetet sociale, duke ndarë me fansat foto dhe video nga përditshmëria e saj.





Ajo nuk i kursen as pozat provokuese të cilat tërheqin herë pas here vëmendjen e ndjekësve. Mirëpo Kida na ka befasuar me postin e fundit në “Instastory” ku kishte pozuar me të brendshme.









Ajo dukej shumë tërheqëse dhe në pah viheshin format atraktive.

Etiketa: Kida