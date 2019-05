Kim dhe Kanye krijojnë markë me emrin e fëmijës së katërt

Ju sugjerojme

Kim Kardashian dhe Kanye West u bënë para dy javësh prindër për të katërtën herë të një djali, të cilin e quajtën Psalm. Njësoj si me tre fëmijët e tjerë, çifti i njohur ka nisur tashmë përgatitjet që emri i vogëlushit të përdoret si markë.

TMZ raporton se Kim dhe Kanye kanë plotësuar së fundmi dokumentat për markën që do mbajë emrin Psalm, i cili do të ketë produkte të ndryshme për flokët, lëkurën, e jo vetëm. Në to zbulohet se për lindjen e Psalm West është kujdesur i njëjti doktor që solli në jetë Northin, Chigagon e Saintin. Risjellim në vëmendje se Psalm erdhi në jetë nga një nënë surrogate.

Etiketa: Kanye West