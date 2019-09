Kim diagnostikohet me sëmundje të rrallë, shfaqet duke qarë (FOTO)

Ju sugjerojme

Para disa kohësh Kim Kardashian ka zbuluar se vuan nga një sëmundje lëkure e quajtur “Psoriaza”, që fatmirësisht mund të kurohet. 38-vjeçarja shpeshherë poston video në rrjetet sociale rreth mënyrës se si mund të kurohet çdokush që ka të njëjtën sëmundje.



Sipas CNN Enterteinment në sezonin e 17 të “Keeping up with Kardashians”, ajo shfaqi disa simptoma shqetësuese dhe vendosi të merrte një mendim profesional, por rezultatet nuk ishin pozitive. Kim u diagnostikua me lupus dhe artrit reumatoid, sëmundje të cilat prekin sistemin imunitar dhe organet e trupit.

Etiketa: diagnostikohet me semundje