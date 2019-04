Kim Jong Un dhe Putin do të takohen në Rusi

Ju sugjerojme

Lideri i Koresë së Veriut Kim Jong Un do takohet së shpejti me presidentin rus, Vladimir Putin. Lajmi bëhet i ditur nga mediat e Koresë së Veriut të cilat bëjnë me dije se Kim Jong Un do vizitojë Rusinë në fund të prillit.

“Kim së shpejti do bëjë një vizitë në Federatën Ruse me ftesën e presidentit rus Vladimir Putin,”-tha shërbimi zyrtar i lajmeve i KCNA i Koresë së Veriut.

Kujtojmë se Koreja e Veriut shprehu kritika ndaj Shteteve të Bashkuara mbi bllokimin e negociatave mbi denuklearizimin.

Etiketa: Kim Jong-un